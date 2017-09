Trophée HEC Paris – Bernard Ramanantsoa : Remise des prix ce soir à Ambohitsorohitra

Une grande cérémonie se tiendra ce soit au Palais d’Etat d’Ambohitsorohitra, pour l’attribution des prix aux 12 lauréats du Trophée HEC Paris – Bernard RAMANANTSOA. Ces trophées sont répartis en catégories, dont trois prix pour le Service clientèle, trois prix pour la notoriété, deux prix pour la gestion des ressources humaines, deux prix pour les meilleurs managers, un prix pour le meilleur sous-traitant et un prix pour la meilleure entreprise de l’année. Pour les organisateurs, il s’agit de récompenser la culture d’excellence à Madagascar et de saluer les bonnes pratiques managériales et entrepreneuriales du pays. Un certain nombre de critères ont été dressés afin de départager les nominés en toute indépendance, objectivité et neutralité. Nous en reparlerons.

Antsa R.