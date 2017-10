Finances locales : Un colloque international cette semaine au Carlton Anosy

De nombreuses initiatives ont été entreprises par l’Etat Malagasy avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers, visant l’amélioration voire l’assainissement des finances locales à Madagascar. L’on peut citer entre autres, et parmi les plus récentes, le lancement officiel de la réforme du mécanisme de transfert financier aux communes, la signature de convention de partenariat entre les collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les centres fiscaux pour renforcer la lutte contre les activités informelles, l’amélioration des taux de recouvrement fiscal au niveau des communes à travers les activités de recensement et de sensibilisation des contribuables, etc. Mais de nombreux efforts sont encore à entreprendre pour que les capacités de financement des CTD puissent être suffisantes. C’est la principale raison pour laquelle, un colloque international sur « les finances locales dans les pays d’Afrique francophone subsaharienne » est organisé conjointement par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), le ministère des Finances et du Budget (MFB), et le Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation (ProDéCID), de la Coopération allemande. Cet évènement d’envergure internationale se tiendra les 5-6 octobre 2017, à l’Hôtel Carlton Madagascar, Anosy, en présence de nombreux experts internationaux en matière de décentralisation et développement local. Ce qui donnera l’opportunité d’échanger sur les bonnes pratiques novatrices et de partager des expériences réussies sur les finances locales, afin d’améliorer l’architecture fiscale et le recouvrement des recettes propres des Collectivités. Alors, rendez-vous ce jeudi.

Recueillis par Antsa R.