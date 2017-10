Inde – Madagascar : Renforcement de la coopération

Le renforcement des relations entre l’Inde et Madagascar était au centre de l’audience qui a eu lieu hier, entre le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine et l’Ambassadeur de l’Inde Shri Subir Dutta. Une occasion pour les deux personnalités d’évoquer les possibilités d’augmenter le volume des échanges entre les deux pays. A noter que l’Inde est la destination de certains produits d’exportation malgaches comme les pierres fines industrielles, les fibres de sisal et l’essence de girofle. Le ministre Chabani Nourdine, a, une fois de plus, fait état de sa volonté de mettre en œuvre les actions prioritaires en vue d’améliorer la qualité des produits d’exportation. Sur ce point d’ailleurs, de bons résultats commencent à être enregistrés notamment au niveau des exportations malgaches vers l’Europe.

En ce qui concerne les importations, l’Inde figure parmi les fournisseurs de Madagascar, avec notamment le riz, le sucre, les produits pharmaceutiques, les tissus… D’ailleurs, le gouvernement qui mise sur une importation massive de riz, pour réguler les prix comptera, entre autres, sur l’Inde. En tout cas, avec les importations conventionnelles prévues d’ici peu, les prix du riz seront stabilisés dans les mois qui viennent.

R.Edmond.