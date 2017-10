Ambatovy : Un réseau de voleurs démantelé

Un beau coup de filet pour la Gendarmerie de Toamasina. Plus exactement, le poste avancé de Tanandava vient de démanteler un réseau de voleurs au sein de l’usine minière d’Ambatovy. 7 personnes faisant partie de ce réseau ont été en effet arrêtées. Une arrestation de plus qui confirme que cette compagnie est la victime de ce genre d’agissements néfastes. On rappelle notamment les vols d’une importante quantité de la production d’Ambatovy. Ces actes délictueux constituent en tout cas des facteurs qui empêchent la compagnie de produire convenablement et d’assurer ainsi à 100%, son rôle moteur dans le développement économique du pays. Raison pour laquelle, d’ailleurs, l’on considère qu’il est primordial que les vols en tout genre soient considérés comme des éléments à prendre en compte dans la gestion des entreprises.

R.Edmond.