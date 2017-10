BNI Madagascar : Des offres exceptionnelles au Salon de l’Auto

Fidèle partenaire du Salon de l’Auto, BNI Madagascar y offre des produits destinés à l’acquisition de voitures neuves. Des offres exceptionnelles comme l’indique Ndrina Ralaimanisa, Directeur marketing et communication. Interview.

BNI Madagascar est partenaire officiel du salon de l’auto, quelles en sont les raisons ?

Depuis 2015, BNI Madagascar est partenaire officiel du salon de l’auto, cet évènement économique qui est organisé tous les deux ans. Plusieurs raisons expliquent ce soutien à cet évènement incontournable pour les concessionnaires. Primo, BNI Madagascar veut accompagner les particuliers et les entreprises dans l’acquisition de véhicules roulants (moto et automobile). Secundo, la plupart des concessionnaires de la place sont nos clients et nos partenaires, booster leurs ventes avec nos produits de financement est plus que normal. Tertio, le Salon de l’Auto permet aux particuliers et aux entreprises de renouveler leur parc automobile, mais aussi de diminuer la pollution de l’air avec de nouveaux véhicules.

Quels sont les justement vos produits de financement ?

BNI Madagascar a un département de crédit-bail qui commercialise le leasing permettant l’acquisition de matériels pour les entreprises et des véhicules roulants pour les particuliers et les entreprises. BNI Madagascar a aussi une gamme élargie de crédit à la consommation dont celui de crédit Vaika pour acheter une voiture neuve

Avez-vous des promotions commerciales au salon ?

Un salon permet d’écouter, de conseiller et d’accompagner le client dans son choix. Nous profitons de cette proximité avec notre clientèle en proposant un taux spécial salon de 9% pour le crédit Vaika, ainsi que des conditions exceptionnelles pour les clients qui optent pour le leasing. En visitant notre stand, le public peut demander des conseils et aussi profiter de l’occasion pour participer à la tombola et avoir ainsi la chance de gagner des bons d’achat de Quicklane et de Telma, ou un compte épargne BNI avec une somme d’argent. Evidemment, le Salon de l’Auto est l’endroit idéal pour découvrir les nouveaux modèles de voitures proposées par les concessionnaires et BNI Madagascar est là pour faciliter les achats de ces véhicules, grâce à des taux exceptionnels qu’elle pratique sur les crédits.

Recueillis par R.Edmond.