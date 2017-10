# Les filiales ghanéennes des groupes télécoms Millicom International Cellular (MIC) et Bharti Airtel ont enfin obtenu l’approbation de l’Autorité nationale des communications (NCA) du Ghana pour fusionner leurs activités télécoms. C’est cette décision qui bloquait encore le partenariat des deux compagnies depuis sept mois. Tigo Ghana et Airtel Ghana s’étaient entendu pour une participation égale dans la nouvelle entité. Selon les conditions du régulateur télécoms, la nouvelle société formée par les deux opérateurs devra entre autres, lui présenter un plan d’intégration du réseau pour s’assurer de la distribution efficace et équitable de l’accès au spectre de fréquence. Ce plan d’intégration réseau devra indiquer comment les deux sociétés ont l’intention de renoncer à une partie de leur allocation totale de spectre.

# L’exécution budgétaire publiée ce mois d’octobre par le ministère des Finances révèle que les recettes pétrolières du Cameroun se chiffrent à 195,5 milliards de FCFA, fin juin 2017, en hausse de 77,1 milliards (+65,2%) par rapport à celles de fin juin 2016 où elles étaient de 118,4 milliards de FCFA. Le ministère des Finances, explique que cette performance est « essentiellement du fait de la hausse de 30,1% des cours mondiaux du pétrole en glissement annuel ». Dans le détail, les recettes en fin juin dernier, comprennent 169,8 milliards de redevance pétrolière en provenance de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) et 25,7 milliards d’impôts sur les sociétés pétrolières. Par rapport aux 206,3 milliards de prévisions semestrielles, ces recettes enregistrent un taux de réalisation de 94,8%. « La sous-réalisation, selon le ministère des Finances, est imputable à l’impôt sur les sociétés pétrolières qui pâtit du faible niveau des cours du pétrole, bien que ceux-ci aient connu une légère hausse ».

# Le gouvernement rwandais a récemment imposé une interdiction sur les exportations de lait cru afin d’améliorer la performance du sous-secteur. Cette restriction commerciale s’adresse principalement à quatre districts de la Province de l’Ouest. Le lait ne sera désormais expédié que sous une forme transformée par des entités accréditées. Par ailleurs indique la responsable, les exploitants achemineront leur production vers des centres de collecte, pour une livraison ultérieure aux usines de transformation et devront disposer d’une carte de prestation de service en plus du permis de transport qu’ils doivent recevoir du Ministère. Pour rappel, le secteur laitier est une filière clé à l’économie rwandaise. Il contribue pour environ 15% à la formation du PIB agricole et à hauteur de 6% au PIB national d’après les données du MINAGRI. Le pays produit environ 445 millions de litres de lait frais par an.