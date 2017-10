Orange – Acybimad : Des offres préférentielles pour une meilleure rentabilité

L’Association des cybercafés et des internautes de Madagascar (Acybimad) et Orange Madagascar ont signé dernièrement une convention renouvelant leur partenariat qui a déjà duré plus de cinq ans.

L’objectif consiste à proposer des offres internet préférentielles aux gérants et exploitants de cybercafés membres de l’association afin que ceux-ci puissent développer leurs activités tout en ayant une meilleure rentabilité. Il s’agit notamment de la proposition d’une meilleure qualité de connexion au moindre coût et à un volume confortable pour des usages soutenus et tout cela, au profit des internautes. Les 200 membres de l’association Acybimad disposent également d’une offre mobile avec des tarifs de communication préférentiels, sans oublier les avantages de l’utilisation de la solution de paiement par le mobile, Orange Money.

Transformation digitale. Notons que cette convention de partenariat entre les deux parties a été signée entre le Président de l’Acybimad, Rija Rakotonirina et le Directeur Général d’Orange Madagascar, Michel Degland. « Nous partageons une même vision, celle de donner l’opportunité à un maximum de personnes d’avoir accès à internet. L’Association des cybercafés et des Internautes de Madagascar a également un rôle à jouer dans le développement économique de Madagascar et nous sommes heureux de les accompagner en ce sens, notamment avec la puissance de notre réseau 4G » a expliqué Michel Degland. Engagé dans une logique de progrès pour tous, Orange Madagascar se donne comme mission d’accompagner Madagascar dans sa transformation digitale. La transformation digitale permet aux différents acteurs économiques, d’être compétitifs sur le marché national et international.

Investissements conséquents. « L’Acybimad ne représente pas seulement les cybercafés, nous représentons également les internautes de Madagascar, c’est-à-dire, ceux qui utilisent internet. Nous sommes la seule association ayant une envergure en Afrique. Notre partenariat avec Orange Madagascar ne date pas d’hier et nous sommes heureux de renouveler le partenariat entre les deux parties » a fait savoir pour sa part Rija Rakotonirina. Pour devenir le partenaire de confiance de la transformation digitale dans la Grande Ile, Orange Madagascar dispose d’un socle solide. On peut citer, entre autres, des investissements conséquents pour une meilleure connectivité, le développement des contenus, les partenariats dans la distribution et des clients placés au centre des actions avec davantage de proximité, d’efficacité et d’inclusion.

