Transition numérique : 30.000 Euros à gagner au concours d’innovations Digital Africa

500 candidats ont participé à l’édition 2016 du concours Digital Africa. Cette année, les organisateurs s’attendent à plus de participations. Les startups ont jusqu’au 22 octobre pour déposer leurs projets sur digitalafrica.afd.fr

Cinq startups africaines et cinq startups françaises lauréates seront récompensées par le concours d’innovation, Digital Africa 2017. D’après l’AFD (Agence française de développement), French Tech et Bpifrance, initiatrices de cette deuxième édition, les gagnants bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure et d’une visibilité sans précédent, en plus de l’accès à un réseau mondial de partenaires, de clients et d’ investisseurs. Ils intègreront une communauté qui rassemble les meilleurs talents de l’innovation numérique en Afrique et pour l’Afrique, de partage d’expériences et de pratiques. Parmi les participants, les cinq startups africaines lauréates seront accompagnées par l’AFD au travers d’un « pack accélération », appui technique et financier personnalisé d’une valeur maximale de 30 000 euros. De leur côté, les cinq startups françaises lauréates seront accompagnées par Bpifrance qui leur offrira un pack accompagnement d’une valeur maximale de 10 000 euros pour renforcer leur expertise et développer de nouvelles opportunités sur le continent africain.

Changements. Les startups des pays africains dont Madagascar, sont en effet invitées à s’inscrire au concours sur le site digitalafrica.afd.fr avant le 22 octobre prochain. Pour l’AFD, cet événement s’inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de sa filiale Proparco, dédiée au Secteur Privé. Le concours vise, en effet, la promotion des innovations numériques en faveur du développement durable. A Madagascar, le développement numérique est marqué par de nombreux changements initiés dans le cadre du projet « Numérique pour tous ». Dans l’ensemble des pays du continent africain, cette transformation se confirme par la révolution numérique qui s’opère depuis déjà plusieurs années. Pour les organisateurs de Digital Africa, le développement numérique est un ferment d’innovation qui bouleverse les économies et les sociétés. « L’innovation numérique est foisonnante en Afrique. Les Africains sont en train de réaliser un saut technologique qui accélère l’émergence du continent. Avec Digital Africa, en accompagnant des startups emblématiques des écosystèmes numériques africains, l’AFD remplit sa mission de développement au service de l’éducation et de l’innovation, à l’heure du numérique. Le développement marche aujourd’hui dans les deux sens, entre les deux rives de la Méditerranée » a affirmé Rémy Rioux, DG de l’AFD.

Chance. Certes, avec la performance des représentants malgaches aux concours dans le secteur des TIC, les startups de Madagascar ont une grande chance de figurer parmi les gagnants de Digital Africa 2017. Selon les organisateurs, les thématiques de cette deuxième édition concerne les territoires (défi urbain, transformation rurale, smartcities, etc.) ; les citoyennetés (e-gouvernance, engagement, activisme, nouveaux médias, etc.) ; les savoir et créativité ; l’environnement et climat … Selon les indications, la pertinence des solutions imaginées, leur faisabilité, leur durabilité et leurs impacts potentiels en termes de développement seront au cœur du processus de sélection.

Antsa R.