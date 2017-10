MCC-FAO : Rencontre entre Chabani Nourdine et Patrice Talla

L’amélioration de la qualité des produits d’exportation figure parmi les priorités du ministère du Commerce et de la Consommation. Le sujet était d’ailleurs au centre de la rencontre qui a eu lieu, hier entre le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine et le représentant résident de la FAO, Patrice Talla. « Madagascar est parmi les pays qui bénéficient de l’appui de la FAO, à travers différents projets » a déclaré le ministre Chabani Nourdine. Une équipe spéciale est d’ailleurs opérationnelle pour la gestion de ces différents projets.

Par ailleurs, la FAO a financé la mise en place du Comité National du « Codex Alimentarius » dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité sanitaire et la qualité des aliments faisant l’objet d’un commerce international à travers l’établissement des normes et des codes sur les aliments pour des groupes vulnérables tels que les nourrissons et les enfants en bas âge. Il vise également à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses. En tout cas, le MCC entreprend actuellement différentes actions pour un commerce responsable et équitable, source d’un développement durable. Et la FAO figure parmi les partenaires pour l’atteinte des objectifs de ce département qui joue un rôle important dans le développement économique.

R.Edmond.