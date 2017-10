BFV – SG : Le crédit « Soafeno Auto » mis en avant

Avoir sa propre voiture. C’est bien évidemment le rêve de tous. Un rêve difficile à réaliser en cette conjoncture marquée par la crise économique et la pauvreté. Mais un rêve qui reste à portée de main grâce à l’initiative des banques primaires qui lancent ces derniers temps des crédits auto. A l’instar de la BFV- Société Générale qui met actuellement en avant le crédit « Soafeno Auto ». « La BFV- SG renforce sa position de banque de proximité pour répondre aux besoins de ses clients et pour leur permettre d’acheter la voiture de leur choix parmi une large gamme auprès des concessionnaires partenaires de la banque » explique-t-on auprès de la BFV- SG. Parmi les concessionnaires, figurent, entre autres la CFAO/SICAM, Toyota Rasseta, Madauto et Materauto. Le principe est simple. Il suffit au client de choisir sa voiture auprès du concessionnaire partenaire, de demander une simulation de crédit et de fournir les dossiers nécessaires pour que la banque puisse étudier son dossier et lui accorder le crédit. En plus du taux préférentiel défini avec les concessionnaires partenaires, le crédit « SOAFENO AUTO » de la BFV-Société générale peut être remboursé sur une période allant de 12 mois à 60 mois. L’offre est valable dans toutes les agences de la BFV-Société Générale reparties dans toute l’île.

R.Edmond.