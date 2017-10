Lapidairerie : Un concours pour promouvoir les exportations des pierres taillées

Les trois premiers prix seront exposés durant la conférence internationale des gemmologues et des professionnels de la filière bijouterie à Londres du 03 au 06 novembre 2017.

L’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) travaille en partenariat avec le Bureau de Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) pour promouvoir les activités minières depuis l’exploitation en passant par la transformation jusqu’à l’exportation. Ces deux organismes sous tutelle du ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, organisent ainsi des événements au « Mining Business Center » à Mamory Ivato. « Il s’agit d’un concours de lapidairerie dans le dessein de promouvoir les exportations des pierres taillées créant plus de valeur ajoutée », a annoncé Andrianirina Rasolonjatovo, le Directeur général de l’IGM lors d’une conférence de presse hier.

Couleur jaune. « Au début, ce concours était prévu pour les entreprises, mais suite à la demande des lapidaires individuels, ce sera ouvert à tous. Le dernier délai de l’inscription sera ainsi le mardi 17 octobre 2017 matin auprès de l’IGM. Ces participants peuvent y retirer le règlement de concours. Ils vont notamment transformer les pierres de couleur jaune. Et les gemmes taillées seront soumises à l’Institut au plus tard le 19 octobre 2017 », a-t-il expliqué. Les organisateurs font appel aux autres entités comme le secteur privé et les spécialistes en lapidairerie étrangers pour renforcer le jury. Et les résultats seront proclamés le 25 octobre 2017, suivis de la remise des trophées aux trois premiers gagnants de ce concours de lapidairerie au MBC. « La qualité de leurs gemmes taillées sera ensuite évaluée par des spécialistes internationaux et ce sera exposée durant la conférence internationale des gemmologues et des professionnels de la filière bijouterie à Londres du 03 au 06 novembre 2017. Notre objectif est de faire connaître au monde entier la qualité de la lapidairerie à Madagascar tout en promouvant les exportations des pierres taillées », a-t-il poursuivi.

Sept millions Ar. En effet, « si l’on prend un saphir brut de 2g, son prix à l’export est de 1 million Ar/gramme. Et une fois taillé selon les normes internationales, ce saphir pèsera 0,7 gramme et vaut au moins sept millions Ar », a-t-il enchaîné. Par ailleurs, un marché de pierres précieuses sera organisé du 28 au 29 octobre 2017 au MBC. Il y aura des stands pour les bijoutiers, les lapidaires et les fabricants de bijoux de fantaisie. Les étudiants sortants de l’IGM y exposeront également leurs gemmes transformées. En fait, « le MBC a été conçu pour promouvoir les activités minières. C’est également une sorte de guichet unique servant à faciliter toutes les procédures administratives au profit des opérateurs œuvrant dans le secteur. Et à part l’organisation de nombreux événements, ce « Mining Business Center » contribue à favoriser les rencontres directes entre les vendeurs et les acheteurs internationaux des gemmes en vue d’éliminer les intermédiaires. Ce qui permettra en même temps d’enregistrer les productions et les exportations des pierres taillées de Madagascar », a rappelé David Ratsimbazafy, le Directeur général du BCMM, lors de cette conférence de presse.

Navalona R.