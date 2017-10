Assainissement : Remise des matériels et équipements pour les CTD

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de peste, l’Etat par le biais du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement a remis des matériels et équipements pour les Collectivités Territoriales Décentralisées la semaine dernière. Il s’agit notamment de brouettes, de fourches, de balais et de pelles comptant en tout au nombre de 35 197. Les bénéficiaires sont les 924 fokontany à Antananarivo et les 65 communes au niveau des neuf districts périphériques. « Les autorités locales à tous les niveaux doivent chacun prendre leurs responsabilités dans le cadre de l’assainissement de toutes les localités », a évoqué Benjamina Ramanantsoa, le ministre auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, lors de cette cérémonie qui a eu lieu au village Voara à Andohatapenaka. Quant au ministre de l’Eau et de l’Energie, Lanto Rasoloelison, il a réitéré que les inspections sanitaires doivent être appliquées au niveau des « fokontany » qui ne prennent pas encore des mesures d’assainissement.

Navalona R.