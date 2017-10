Chine-Afrique du Sud : plus de 2 milliards USD d’investissements chinois pour 18.000 logements.

Alors qu’à Madagascar, les grands projets chinois tardent à se réaliser, partout en Afrique, de nombreux projets d’infrastructures se développent.

C’est le cas notamment du géant chinois de la construction en préfabriqué, China Minsheng Drawin Technology Group Ltd (CMIG Drawin), qui va lancer un projet immobilier de 18 000 logements économiques dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. Dénommé « John Dude New City », ce projet immobilier en construction préfabriquée est estimé à un coût initial de 2,45 milliards $.

Coûts abordables

Selon les responsables de CMIG Drawin, cité par l’agence Ecofin, cet investissement marque l’entrée du groupe sur le marché des logements à coûts abordables sur le Continent. Ceci, avec des solutions technologiques permettant d’améliorer le développement durable de la construction urbaine en Afrique. « Par rapport aux méthodes de construction traditionnelle, la construction préfabriquée est beaucoup plus efficace, productive et respectueuse de l’environnement. Cela est idéal pour remédier aux pénuries de logements en Afrique du Sud avec la promesse d’un raccourcissement du temps de construction », soutient le groupe chinois dans un communiqué. Par ailleurs, pour la mise en œuvre du projet « John Dude New City », CMIG Drawin a annoncé avoir signé des accords-cadres avec des filiales du groupe français de construction Vinci, pour développer conjointement l’industrie de la construction préfabriquée en Afrique du Sud.

31 projets

A noter que ce projet immobilier du groupe chinois fait partie d’un programme de 31 projets de grande envergure, mis en place par les autorités locales de la province du Gauteng. L’objectif étant d’améliorer les infrastructures et de créer des emplois pour les résidents locaux. Il convient également de relever qu’avec de grands centres urbains tels que Johannesburg, Pretoria, Soweto, Cullinan et Magaliesburg, la province du Gauteng est considérée comme la locomotive commerciale, industrielle et touristique de l’Afrique du Sud. Bien qu’étant une petite province avec 18 000 km², elle est cependant la plus riche avec une contribution d’environ 40 % au PIB du pays. A quand ce genre de projets de développement à Madagascar.

Recueillis par R.Edmond