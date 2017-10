Entreprises : Blueline lance son nouveau département Blueline Business

Blueline Business se positionne autour de trois pôles de compétences pour accompagner les entreprises dans l’utilisation des nouvelles technologies et d’Internet.

Les stratégies IT (Information Technology) et les télécommunications constituent des éléments importants dans la gestion des entreprises modernes. Raison pour laquelle, des sociétés se spécialisent dans ces secteurs pour offrir leurs services.

Connectivité

A l’instar de Blueline qui vient de créer son département Blueline Business. Présenté hier, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel Le Louvre Antaninarenina, Blueline Business tourne autour de trois catégories de services. A la base, il y a les offres de connectivité qui mettent à la disposition des entreprises des connexions à très haut débit pour les entreprises de toute taille. Il s’agit d’offrir la meilleure connectivité locale, nationale et internationale et de construire le réseau privé des clients multi-sites pour les accompagner vers la convergence IP. Il y a ensuite l’intégration et l’infogérance qui consistent en une mise à disposition d’experts IT pour accompagner la transformation digitale des entreprises, héberger leurs serveurs dans le Data Center sécurisé de Blueline. Il y a enfin, les services hébergés par lesquels Blueline réalise le pilotage des systèmes d’information des entreprises, de façon pérenne et évolutive en mode Software As A Service. « Il s’agit d’une solution flexible et optimisée, avec un niveau de service irréprochable », ont déclaré les responsables de Blueline, hier.

400 entreprises

Après 20 ans d’activité à Madagascar, Blueline, confirme à travers ces nouveaux services sa volonté d’accompagner les entreprises. Selon Damien de Lamberterie Directeur Général de Blueline, plus de 400 entreprises ont fait confiance à Blueline Business. Ce sont des groupes internationaux, des grandes entreprises nationales ou encore des sociétés régionales. « Les entreprises font appel aux services et expertises de Blueline Business pour de multiples raisons. En premier lieu pour la relation humaine de proximité, et pour sa capacité à répondre très rapidement aux besoins des entreprises. Ensuite pour l’expertise de son accompagnement, avec la mise à disposition d’experts techniques, de chefs de projet IT. Et enfin pour la capacité de Blueline Business à innover et à proposer sans cesse, des solutions fiables et sécurisées qui s’adaptent à la croissance de chaque entreprise et aux besoins de ses dirigeants ».

R.Edmond.