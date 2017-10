FIVMPAMA : Une sixième antenne au niveau international

La mise en place d’une telle structure permet de favoriser et de faciliter l’implication de la diaspora malgache à l’étranger au développement économique de Madagascar.

Après la France, le Canada, l’Allemagne, les Etats-Unis et les Seychelles, la Réunion vient d’abriter une branche représentant officiellement le FIVMPAMA (Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy) sur son territoire. Il s’agit d’une sixième antenne de ce Groupement du Patronnat Malagasy installée au niveau international. « Ces antennes ont ainsi pour mission de conduire toutes les actions en faveur des entreprises souhaitant s’informer et investir à Madagascar par le biais du renforcement des relations entrepreneuriales entre le pays d’accueil comme La Réunion et la Grande Ile. Elles seront ainsi chargées d’organiser des rencontres entre les acteurs économiques des deux pays afin de nouer des partenariats commerciaux ou de développer les transferts de compétences et des échanges d’expériences ou bien de trouver des partenaires financiers », a expliqué Erick Rajaonary, le président du FIVMPAMA.

Visions et valeurs. Rappelons que celui-ci a déjà rencontré les membres de la diaspora malgache à La Réunion le 16 septembre 2017. A cette occasion, il a partagé les objectifs, les visions et les valeurs du groupement. De leur côté, ces membres de la diaspora ont manifesté leur volonté de s’impliquer volontairement au développement socio-économique de Madagascar. Et à l’issue de cette rencontre, des actions concrètes ont été réalisées. Il s’agit notamment de l’élection du bureau de FIVMPAMA Réunion. « L’assemblée constitutive a vu la participation d’une vingtaine d’entrepreneurs et d’opérateurs économiques opérant dans cette île voisine. Et c’est l’entrepreneur Mivan Dany qui a été élu le président de l’antenne de groupement du patronnat malgache à La Réunion », a-t-il rajouté.

Droit de vote. Force est de reconnaître que le FIVMPAMA favorise et facilite l’implication de la diaspora malgache dans le développement de Madagascar à travers la mise en place de ses branches au niveau international. Et à part ces antennes qui sont déjà opérationnelles dans six pays, ce groupement du patronat malgache a également mis en place un partenariat avec la diaspora du Bénélux (DBM) pour être représenté dans cette zone économique importante regroupant trois pays, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et le Luxemburg. « La diaspora malgache est prête à contribuer au développement économique de Madagascar. Par contre, elle réclame l’exercice de droit de vote aux élections qui vont se dérouler dans son pays d’origine », a conclu Erick Rajaonary.

Navalona R.