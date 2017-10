CECAM : 133 milliards Ar d’encours de crédits en 2016

L’Institution de micro-finance CECAM compte actuellement près de 212 000 membres dont plus de 80% d’entre eux sont des paysans. « Nos encours de crédits s’élèvent à 133 milliards d’Ariary pour l’année 2016. Parmi lesquels, 52 milliards Ar constituent des emprunts servant à développer les activités agricoles et d’élevage. Près de 43 000 ménages en ont contracté. Et la majorité d’entre eux a pu rembourser leurs dettes », a expliqué Ramanganavalona Seth, directeur général adjoint de la CECAM.

Aléas climatiques. « Et ils ont pu bien développer, voire étendre leurs activités agricoles. Par contre, la méconnaissance du système de micro-finance, le mutualiste et la participation des membres au capital minimum étant donné que nous sommes une institution de micro-finance de niveau III constituent des obstacles pour la population surtout en milieu rural de contracter des crédits », a-t-il poursuivi. Et même si la plupart d’entre eux parviennent à rembourser leurs emprunts. Le directeur général adjoint de la CECAM a soulevé que les impacts des aléas climatiques tels que la sécheresse et l’inondation constituent un problème majeur pour les paysans.

Micro-assurance agricole. Le directeur général de la CECAM a ainsi réclamé à plusieurs reprises l’adoption par l’Etat d’une loi sur la micro-assurance agricole afin de prévenir ces aléas climatiques. Force est de reconnaître que le secteur agricole est toujours un secteur à risques pour les institutions financières. Mais les petits exploitants agricoles ont besoin de crédits pour pouvoir acquérir entre autres, des matériels et équipements agricoles ou bien pour financer leur campagne de production chaque année en achetant des intrants agricoles et en payant la main d’œuvre agricole.

Navalona R.