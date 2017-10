Conférence Economique de Rome : Les opérateurs malgaches attendent des retombées

La Conférence économique de Rome, la première du genre organisée dans la Ville éternelle, a pris fin sur une note d’optimisme et d’espoir aussi bien dans les rangs des opérateurs italiens qu’au niveau de leurs partenaires malgaches potentiels. Trois de ces derniers nous ont livré leurs attentes.

Maria Amanda Issa, Communication manager de Orinasa.com

« Comme son nom l’indique, notre société est spécialisée en communication d’entreprises. L’objectif est de donner une visibilité des sociétés sur le marché mondial. Durant la conférence, nous avons pu créer une plateforme visant à mettre en relation les entreprises italiennes et malgaches. Nous espérons un peu plus de retombées même si nous avions pu déjà sceller plusieurs collaborations en une seule journée ».

Simon Rakotondrahova, président du groupe SCRIMAD

« Les opérateurs malgaches ne peuvent pas travailler seuls, mais ont besoin de collaboration. C’est ce qu’on attendait d’ailleurs de cette conférence économique qui était l’occasion pour les opérateurs malgaches de faire connaître à leurs homologues italiens, les opportunités d’affaires pour les deux parties ».

Ravaonirina Lalaoarisoa Jeannette, manager Miexpor

« Nous faisons de l’exportation et de la vente locale de pierres précieuses et industrielles, de métaux précieux, de bijoux et de produits artisanaux. Nous avions eu beaucoup de commandes et des offres de partenariat en une journée. Des opérateurs italiens viendront dans quelques semaines à Madagascar pour les finaliser ».

Propos recueillis par R.S