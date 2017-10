TOURISME : Des réservations annulées à cause de la peste

C’est la période de haute saison du tourisme surtout pour le Birdwatching en ce moment. Cependant, « des réservations des touristes ont été annulées en raison de l’épidémie de peste qui sévit dans le pays », a évoqué Eric Razafimanitra, le PCA de l’Office Régional du Tourisme de Boeny. A titre d’illustration, un établissement hôtelier dans la cité des Fleurs a enregistré 55 annulations de réservation hier tandis que trois autres établissements hôteliers ont fait état de 120 annulations de réservations. En dépit de tout cela, « d’autres réservations des touristes étrangers ont été confirmées. Ce sont notamment des touristes qui ont une fidélité sur la destination Madagascar. Ils se sont toujours bien préparés pour faire une aventure », a-t-il poursuivi.

Renouveler. En outre, « des touristes venant de Mayotte qui ont annulé leurs réservations il y a une semaine, viennent de les renouveler. D’autant plus, les vols desservant Mayotte et la Grande Ile affichent toujours complets », a-t-il enchaîné. Et parlant de la destination régionale Boeny en particulier, la propagation de la peste n’affecte pas le secteur touristique en général. Les impacts se font sentir notamment sur le Birdwatching. « Quant aux autres circuits touristiques, la demande est encore maintenue surtout pour les touristes nationaux », a conclu le PCA de l’ORTB.

Navalona R.