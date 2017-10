Tourisme : 10% à 15% d’annulations de réservation

Le tourisme tient bon. Les touchées des bateaux de croisière et les grands événements touristiques sont maintenus et les avions à destination de Madagascar sont remplis, selon le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka.

10% pour le tourisme d’affaires et 15% pour le tourisme de loisirs ! Ce sont les taux d’annulation annoncés par le ministère du Tourisme. Des annulations qui sont engendrées par l’épidémie de la peste, mais surtout par la dramatisation de la part des médias étrangers. Selon le ministre Roland Ratsiraka, la situation, pour le secteur du tourisme, n’est pas aussi grave que l’affirme la presse étrangère. Outre les indicateurs statistiques, le ministère a reçu plusieurs lettres. Parmi les plus marquantes figure celle du Secrétaire général de l’OMT (Organisation mondiale du tourisme), Taleb Rifai qui soutient davantage la destination Madagascar. « Des représentants de l’OMT seront bientôt à Madagascar pour nous soutenir. Cette organisation compte également demander à Air Seychelles de rétablir ses vols vers Madagascar. Du côté du tourisme de croisière, la compagnie Carnival a également confirmé le maintien de toutes les touchées prévues sur nos ports, qui auront lieu à partir du 4 novembre prochain à Nosy-Be, ensuite à Diégo et à Toamasina », a indiqué le ministre Roland Ratsiraka.

Confiants. Outre ces entités étrangères, les touristes et les organisateurs d’événements sont également décidés à maintenir les manifestations culturelles et touristiques dans diverses régions de la Grande Ile. La Foire internationale de Diégo aura bien lieu ce vendredi. D’après le ministre du Tourisme, plusieurs délégations étrangères viendront à l’événement. Des artistes réunionnais et français seront également au rendez-vous. Le 3 novembre prochain commencera également le Lemur Trophy. D’après ces organisateurs présents hier à la conférence de presse du ministère du Tourisme, certaines annulations ont été enregistrées, mais la majorité des participants français et réunionnais tient à participer à la manifestation. « Certes, il y a des mesures préventives à respecter. Mais la forte participation étrangère à cet événement démontre qu’il ne faut pas dramatiser la situation », ont-ils affirmé. Par ailleurs, le Festival d’art culinaire qui se tiendra à Toliary ce prochain week-end est également maintenu. Il s’agit d’un événement organisé en étroite collaboration avec l’Ambassade de l’Afrique du Sud. D’ailleurs, le ministre du Tourisme de ce pays sera reçu par le ministre Roland Ratsiraka, lundi prochain.

Zéro cas. Plusieurs rencontres internationales ont été reportées, suite à l’épidémie de la peste. Ce qui a fortement contribué à l’augmentation des taux d’annulation. Mais dans les établissements et services liés au tourisme, comme les hôtels, les restaurants, les transports, etc. aucun cas de peste n’a été observé, d’après le ministère du Tourisme. Ce département tient à garder ce zéro incident dans ce secteur d’activité. Pour Antananarivo, l’application des mesures préventives est suivie de près, selon le ministre Roland Ratsiraka. Dans les autres régions, les sensibilisations se poursuivent…

Antsa R.