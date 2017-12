JIRAMA : Application du système d’hybridation dans la production électrique

Douze centres de production ont été choisis pour se lancer vers cette hybridation.

La JIRAMA se lance actuellement vers le mix énergétique en promouvant les énergies renouvelables dans la production de l’électricité. En effet, « Nous allons appliquer le système d’hybridation. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement de cette société d’Etat dans le dessein de réduire de 10 à 15% notre coût de production », a déclaré Olivier Jaomiary, le Directeur général de la JIRAMA lors d’une entrevue avec la presse. Le centre de production à Maevatanàna fonctionne déjà en hybridation. Autrement dit, l’électricité fournie dans la journée provient de l’exploitation de l’énergie solaire tandis que dans la nuit, c’est encore via la centrale thermique.

Opérationnels. En outre, « douze centres de production électrique ont été choisis étant donné que les groupes électrogènes sont en désuétude. Du coup, le délestage persiste. Il s’agit notamment des centres localisés à Ambatondrazaka, Mahabo, Morondava, Vohémar, Antsohihy, Maintirano, Mandritsara, Mananara, Sainte-Marie, Manakara, Mananjary et à Ranohira », a-t-il rajouté. Cette fois-ci, ce sont des sociétés privées qui vont produire de l’électricité issue de l’exploitation des énergies renouvelables à la JIRAMA. Et celle-ci se charge toujours du transport et de la distribution de courant au profit des usagers. Dans le souci de la transparence, le Directeur général de la JIRAMA a soulevé qu’un appel d’offres restreint relatif à la fourniture d’énergie a été lancé le 23 novembre 2017. « Toutefois, les dix entreprises spécialisées dans le domaine qui ont été répertoriées à Madagascar y ont toutes participé. Le dépouillement des offres aura lieu le 15 décembre 2017. Et l’adjudication des marchés aux meilleurs offrants est prévue en janvier 2018. Ces douze centres de production électrique sont prévus opérationnels à compter de juillet 2018 », a-t-il enchaîné.

Appel d’offres international. Par ailleurs, la JIRAMA lancera un autre appel d’offres international pour la fourniture d’énergie renouvelable à ses dix neufs centres de production électrique la semaine prochaine. Il s’agit notamment des centres installés à Ambositra, Miandrivazo, Anivorano Nord, Betroka, Maintirano, Morafenobe, Tsaratanàna, Belo sur Tsiribihina, Ambanja, Ambilobe, Ambatomainty, Port-Bergé, Besalampy, Anjozorobe, Benenitra, Sakaraha, Ampanihy Ouest, Amboasary Sud et à Antsalova. Les usagers attendent ainsi une meilleure disponibilité en énergie et ce, à moindre coût.

Navalona R.