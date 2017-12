Jirama : La hausse des tarifs effective à partir de janvier 2018

Pour survivre et espérer un retour à la profitabilité dans les années qui viennent, la Jirama est obligée de réviser ses tarifs à la hausse. On annonce en effet une hausse moyenne de l’ordre de 10% des tarifs. D’après nos informations, cette hausse tarifaire sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Cependant, pour préserver les intérêts des ménages à faible revenu, aucune hausse ne sera appliquée pour les clients utilisant la basse tension, c’est-à-dire pour les premières tranches sociales de moins de 25 Kwh. Pour les clients utilisant les haute et moyenne tensions par contre, une hausse moyenne globale de 8,5% sera appliquée.

En fait, il s’agit d’un ajustement progressif, en vue d’un retour futur à la profitabilité pour la Jirama. En effet, jusqu’à maintenant, la société nationale d’électricité roule toujours à perte. Et par milliards d’ariary, puisque si le coût de production du Kwh est actuellement d’environ 1.000 ariary, avec les nouveaux tarifs, le prix moyen du Kwh sera de l’ordre d’un peu plus de 500 ariary pour les clients de la Jirama. Autrement dit, même avec cette hausse des tarifs, la Jirama offrira encore environ 500 ariary par Kwh aux clients.

R.Edmond.