Dossier : Délinquance juvénile, cause et prévention

Les infractions à caractère violent commises par les jeunes mineurs restent mal connues pour le moment. Même les experts n’arrivent pas correctement à y voir clair. Les phénomènes ne sont pas pourtant nouveaux dans leur forme et leur intensité.

Ces derniers temps, on enregistre une montée de la délinquance juvénile dans la capitale. Pas plus tard que la semaine dernière, au moins, cinq enfants mineurs ont été interpellés par les éléments du premier arrondissement. Et ce n’est pas la première fois que de tels cas ont été enregistrés surtout dans le centre-ville. Dans les quartiers périphériques, on dénonce également les agissements de ces enfants « criminels » qui sèment la terreur. Ils se déplacent par bande de quatre ou cinq. Et chose curieuse, ces petits ont déjà un savoir-faire pour détrousser les passants. Les informations recueillies auprès des forces de l’ordre et notamment à partir des dossiers jugés par le tribunal pour enfants et par la Cour criminelle des mineurs, indiquent clairement qu’avant d’agir, ces petits désœuvrés ont des « profs », plus clairement, des personnes âgées qui leur indiquent comment faire pour détrousser une dame, par exemple. Pour voler un portable dans un taxi-be en marche. Quelque fois, ils sont utilisés pour localiser les « proies faciles » pour les « mpanendaka ».

Causes

Depuis des années, les spécialistes se sont penchés sur les causes de la délinquance juvénile. Lors d’une rencontre à Antsiranana entre les divers responsables, il y a quelques années, on avance que la pauvreté est un des facteurs principaux qui pousse les mineurs à s’adonner à des actes de banditisme. Effectivement, sans ressources, ces enfants se livrent à l’école buissonnière pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Lors de son intervention, la directrice d’une école privée qui accueille des enfants issus de familles défavorisées explique : « pour beaucoup d’enfants, parvenir à rejoindre la classe et y rester jusqu’à la fin des cours est un défi à relever chaque jour. A l’école, ils ont faim, ils ont du mal à se concentrer, s’endorment et on craint même qu’ils ne tombent malades à force de se concentrer dans les études alors qu’ils ont l’estomac vide ».

Par ailleurs, certains parents n’ont aucune réaction, d’autres sont même complices et encouragent leurs besoins extra, les conduisant à commettre des délits. On annonce également que les émissions ont la télévision a un rôle dans la montée de la délinquance juvénile. Chez nous, on laisse les enfants regarder tous les programmes même ceux réservés aux adultes. Des films violents où on parle de braquage et de sexe…

Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)

— Principes fondamentaux

La prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. En s’adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l’égard de celle- ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non criminogène.

— Portée des Principes directeurs

Les présents Principes directeurs seront appliqués dans le contexte de la situation économique, sociale et culturelle propre à chaque Etat Membre.

III. — Prévention générale

Il faut instituer à chaque échelon de l’administration publique des plans de prévention complets prévoyant notamment:

a) Des analyses approfondies du problème et un inventaire des programmes, services, équipements et ressources existants; b) L’attribution de responsabilités clairement définies aux organismes et institutions engagés dans les actions de prévention ainsi qu’à leur personnel; c) L’existence de mécanismes de coordination des actions de prévention entre organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; d) La définition de politiques, de programmes et de stratégies fondés sur des analyses pronostiques, à suivre de façon soutenue et à évaluer soigneusement pendant leur application; e) L’adoption de méthodes permettant de réduire efficacement les possibilités de commettre des actes délictueux; f) La participation de la collectivité grâce à une vaste gamme de services et de programmes; h) La participation des jeunes aux politiques et processus de prévention de la délinquance mettant notamment en jeu les ressources communautaires, l’assistance entre jeunes et des programmes d’indemnisation et d’assistance en faveur des victimes; i) Le recrutement de personnel spécialisé à tous les niveaux. — Processus de socialisation

Il faut mettre l’accent sur des politiques de prévention propres à faciliter une socialisation et une intégration réussies de tous les enfants et de tous les jeunes — spécialement par le biais de la famille, de la communauté, de groupes de « pairs », de l’école, de la formation professionnelle et du monde du travail et par le recours à des organisations bénévoles. Il faut apporter l’attention voulue à l’épanouissement personnel des jeunes et des enfants qui devraient être intégralement reconnus comme des partenaires égaux dans les processus de socialisation et d’intégration.

La famille : Chaque société doit accorder une grande importance aux besoins et au bien-être de la famille et de tous ses membres. L’éducation : L’Etat a le devoir d’assurer à tous les jeunes l’accès à l’éducation publique.

Les systèmes éducatifs doivent s’attacher particulièrement:

a) A enseigner à l’enfant les valeurs fondamentales et le respect de l’identité et des traditions culturelles qui sont les siennes, des valeurs du pays dans lequel il vit, des civilisations différentes de la sienne et des droits de l’homme et des libertés fondamentales; b) A promouvoir le plein épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes mentales et physiques des jeunes; c) A amener les jeunes à participer de manière active et constructive au processus éducatif, au lieu de se borner à le subir; d) A soutenir les activités qui favorisent chez les jeunes un sentiment d’identification et d’appartenance à l’école et à la communauté; e) A favoriser chez les jeunes la compréhension et le respect des divers points de vue et opinions, ainsi que des différences culturelles et autres; f) A fournir aux jeunes des renseignements et des conseils en matière de formation professionnelle, de possibilités d’emploi et de perspectives de carrière; g) A apporter aux jeunes un soutien moral et à éviter de leur infliger des mauvais traitements d’ordre psychologique; h) A éviter les mesures disciplinaires dures, spécialement les châtiments corporels. La communauté : Il faudrait mettre en place, ou renforcer, s’il en existe déjà, des services et des programmes à assise communautaire qui répondent aux besoins et préoccupations des jeunes et leur offrent, ainsi qu’à leur famille, des indications et des conseils appropriés. Les médias : Il faudrait encourager les médias à assurer aux jeunes l’accès à des informations et à des documents provenant de sources nationales et internationales diverses. — Législation et administration de la justice pour mineurs

Les gouvernements devraient adopter et appliquer des lois et procédures visant à promouvoir et à protéger les droits et le bien-être de tous les jeunes.