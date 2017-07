Porno gasy : Nalaina raki-tsary teny amin’ny nosikely

Vazaha avokoa ary raha ny fijery ny fonon’ilay horonan-tsary dia samihafa fiaviana, no mpilalao. “Private Tropical Madagascar” no lohateniny ary miisa dimy ireo vehivavy ao anatiny. Misy tantara kely eo amin’ny fonon’ilay filma izay manazava fa “vehivavy tsara tarehy miisa dimy, nanapa-kevitra handeha eny amin’ny nosikely iray toa paradisa, ao Madagasikara, mba haiala sasatra. Tsy nisy afa-tsy ny nanao firaisana no nataon’izy ireo, na antoandro na alina, eny amin’ny tora-pasika fotsy madio na koa tao anatin’ny ranomasina tsy manam-paharoa an’ny Oseana Indiana”. Maharitra adiny roa ny horonan-tsary ary amidy 29 euros ao amin’ny toeram-pivarotana, ireny “sexshop” ireny, ao Frantsa. Niparitaka vetivety izany ary hatramin’ny toeram-pivarotana lehibe ao Montparnasse aza dia efa tongany. Mitondra laza tsara sa ratsy ho an’ny Firenena ny horonan-tsary toy izao, indrindra eo amin’ny lafiny ara-pizahan-tany? Samy manana ny heviny ny tsirairay satria indraindray koa dia misy firenena velona amin’io lafiny io. Manaraka izany, mba nisy tombontsoa niverina amin’ny firenena ve sa nahodina an-tsokosoko indray ny horonan-tsary toy izao? Indrindra koa, mbola raràn’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenena satria voasokajy ho heloka mamoafady ny fanaovana filma X.

D.R