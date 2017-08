Toliara : Une ville en pleine métamorphose

La Cité du Soleil comme on la surnomme n’est plus comme ce qu’elle était avant. L’étroite collaboration entre le nouveau maire et le député Siteny Randrianasoloniaiko a permis à la capitale du Sud de sortir de sa léthargie.

Toliara « Miranga » ou « Toliara qui monte ». Telle est la devise de la mairie de la Commune urbaine de Toliara dirigée par le maire Jean Rabehaja et qui travaille en étroite collaboration avec le député de Toliara I, non moins Questeur I de l’Assemblée Nationale Siteny Randrianasoloniaiko. « Le rôle des parlementaires, en particulier des députés, n’est pas seulement de voter les lois, mais aussi de contribuer au développement de leurs circonscriptions. », a souligné ce dernier. Avant de rajouter : « Ce qui explique ce que je suis en train d’entreprendre avec le maire de la commune urbaine de Toliara. » Actuellement, Toliara n’est pas uniquement une Cité du Soleil. Elle est aussi devenue une ville de lumière. Ce qui pérennise l’expression « Toliara Tsy Miroro » ou « Toliara qui ne dort pas ». Tous les coins de la ville sont actuellement illuminés.

Destination touristique. Le député Siteny Randrianasoloniaiko d’expliquer ce qu’ils ont entrepris pour parvenir à la situation actuelle : « Le maire Jean Rabehaja et moi, nous nous sommes concertés et nous nous sommes entendus sur les actions à effectuer pour l’embellissement de la ville. Nous sommes d’ailleurs tous deux

originaires de Toliara. Notre objectif est de faire en sorte que Toliara soit devenu une ville phare. Des actions ont été déjà réalisées, mais beaucoup restent encore à faire. Jusqu’ici, le développement de la ville est financé par nos ressources propres. L’aide de l’Etat à travers le CLD (Comité Local de Développement) va bientôt venir. » D’après toujours le Questeur I de l’Assemblée nationale, Toliara sera bientôt une destination la plus prisée des touristes. « Avec les lumières qui sont partout dans la ville, nous luttons en même temps contre l’insécurité. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec le pouvoir central pour la réhabilitation des axes routières qui relient la ville et les sites touristiques environnants. A ce propos, la route reliant la ville de Toliara et Ambolimaelajy est actuellement bitumée. Sans parler bien sûr des actions pour l’embellissement des jardins de la ville.» a-t-il indiqué.

Epanouissement intellectuel. Puisque le développement n’est pas seulement une question matérielle, le député Siteny Randrianasoloniaiko, en cette période d’intersession parlementaire, investit également beaucoup pour l’épanouissement intellectuel de la population de Toliara. A ce propos, il a mis en place un système incitant les jeunes à être excellents dans leur cursus éducatif et académique. Cette année, ce système consiste à primer les meilleurs lors des derniers examens : 4millions Ar pour celui qui a obtenu la Mention Très bien (Médaille d’Or) au Bac, 1,4 millions Ar pour le second (Médaille d’argent) et 600.000 ar pour celui qui a eu la Mention Bien (médaille de bronze). Des voyages seront offerts aux 100

meilleurs élèves aux examens de CEPE et de BEPC, soit 200 au total. « Ces voyages qui les amèneront à Antananarivo, Fianarantsoa et Antsirabe à partir du 13 septembre et ce pendant une semaine leur permettront de côtoyer un autre monde et de connaître les Institutions de l’Etat. », a expliqué le Questeur I Siteny Randrianasoloniaiko. Décidemment, Toliara ne dort pas.

Recueillis par R. Eugène