MEN- Recrutement Maître Fram : Un faux DRH arrêté

Récemment, le ministère de l’Education Nationale a confirmé le recrutement d’une centaine de maîtres FRAM pour être des fonctionnaires de l’Etat. Certains essaient, ainsi, d’en tirer profit et se proposent d’accélérer le dossier contre de l’argent. Vendredi dernier, un jeune enseignant chercheur et aussi docteur âgé de 28 ans qui s’était fait passer pour un Directeur du Ressources Humaines (DRH) au sein du ministère de l’Education Nationale, a été appréhendé par la brigade Criminelle BC5 Anosy à Ambohitrimanjaka. Un fonctionnaire du même quartier qui était venu traiter un dossier au ministère à Anosy, s’est étonné de voir l’ancien DRH toujours à son poste alors que l’autre individu s’affichait déjà publiquement en tant que nouveau DRH responsable du recrutement des fonctionnaires. Le vrai DRH, informé de cette usurpation de fonction, a tout de suite porté plainte à la police et l’a alerté sur l’existence de cet escroc. Ainsi fut fait, la police a établi une stratégie afin de l’arrêter dans les plus brefs délais.

Pris en flagrant délit. Au moment de l’arrestation, il était encore en train d’extorquer de l’argent à un autre maître Fram. En outre, des dossiers en cours, des faux cachets, des faux badges ont été retrouvés à son domicile. Selon ses dires pendant l’enquête effectuée par la police, il lui suffisait juste de montrer son badge et le tour était joué. Les intéressés se précipitaient alors pour préparer le dossier nécessaire avec les frais d’une valeur de 150.000ar à 200.000ar, un montant que l’escroc lui même imposait. Le nombre de personnes victimes de son escroquerie ne peut être estimé puisqu’ il a exercé ses malversations depuis longtemps. Il a été déféré hier au parquet d’Anosy.

Kanto R(Stagiaire)