Antalaha : Botry nirehatra teny am-povoan-dranomasina

Botry mampitohy an’Antalaha, Maroantsetra ary Mananara no nirehitra teny am-povoan-dranomasina, ny alin’ny talata lasa teo, tany Cap Est, Antalaha. Tokony ho tamin’ny enina ora hariva tany ho any no nitranga ny loza, raha ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana. Tsy nisy ny naratra na ny namoy ny tamin’ity firehetana botry ity. Tsy nitondra entana ihany koa izy io tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. Nalaky voavona haingana ny afo ka avotra ihany izy io nony farany, ary mbola nitsingevana soa aman-tsara. Avy Antalaha ho any Maroantsetra ity botry ity raha ny vaovao hatrany, ary nanao fijanonana tao amin’ny Cap Est, tao amin’ny kaominina Ambohitralanana. Tamin’ity fijanonana ity no niseho ny loza. Vokatry ny pitik’afo nahazo ny fitoeran-dasantsy no nahatonga izany raha ny vaovao hatrany. Na izany na tsy izany dia mbola tsy voafaritra mazava hatreto aloha na olana ara-teknika no nahatonga izay pitik’afo izay, na zavatra nataon’olombelona, toy afo nandrahoan’ireo tatsambo sakafo, sns. Tsy afaka hialàna ihany koa anefa, tamin’ny toe-javatra tahak’itony ny mety ho fisotasotana. Efa tonga tany an-toerana nijery ifotony ny zava-nitranga moa ireo mpitandro filaminana sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ny loza an-dranomasina. Misokatra araka izany ny fanadihadiana.

m.L