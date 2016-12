Mananjary : Zandary « Chef de poste » maty novonoin’ny fokonolona

Tsy milamina ny toe-draharaha, any amin’iny faritry Mananjary iny. Omaly maraina, zandary roa avy ao amin’ny « poste avancé » ao Namorona, any amin’iny distrikan’i Mananjary iny no niharan’ny hatezeram-bahoaka. Namoy ny ainy vokatr’izany ny Lehiben’ity birao ity, ny zandary kilasy faharoa antsoina hoe Fanambina. Naratra mafy ary voatery nentina novonjena tany amin’ny toeram-pitsaboana tany Mananjary kosa ny namany iray hafa. Araka ny fampitam-baovao azo, niatomboka tamina resaka fisamborana olona tany an-toerana ity savorovoro ity. Raha ny fantatra mantsy, dia nisy trano may tany amin’io tanàna io. Nisy ny olona nahiahiana tamin’izany ary efa nosamborin’ny zandary io olona io, ny alin’ny alarobia hifoha alakamisy. Tsy notazonin’ireto mpitandro filaminana tao amin’ity « poste » ity anefa ilay olona fa nalefan’izy ireo avy hatrany nohadihadiana sy hatolotra ny fitsarana any Mananjary. Omaly maraina, tonga tao amin’ity biraon’ny zandary ity ny fokonolona maro, nitaky ilay olona voatondro ho mpandoro trano. Nilaza mazava anefa ireo mpitandro filaminana fa tsy ao intsony ilay olona, fa efa nalefa tany Mananjary. Tezitra tamin’izany ny vahoaka, izay nihevitra fa navotsotr’ireo mpitandro filaminana ity olona ity. Niditra an-tsehatra ny Tomponandraikitry ny tanàna, niezaka nandamina ireo fokonolona izay nihavonton-katezerana hatrany. Tsy nety nilamina anefa ireto farany ary izao niafara tamin’ny fikasihan-tànana ireto mpitandro filaminana roa lahy, izay hany sisa tao amin’ilay « poste ». Sendra ny be noho ny vitsy rahateo izy ireo ka tsy afa-nanoatra. Ary dia izao niafara tamin’ny famoizana aina sy faharatrana goavana izao. Hatramin’ny omaly hariva, nanoratanay, dia mbola tsy fantatra velively izay fizotry ny fandehan-draharaha any an-toerana. Saro-dàlana ary zara raha mahazo finday rahateo ka manano sarotra ny fifandraisana, hoy ny fanazavana azo. Mbola tsy hay ihany koa izay fahasimbana na fahaverezan-javatra tao amin’ity biraon’ny zandary ity, ny basy sy bala, ary io fitaovam-piadaina hafa. Ny hany fantatra hatreto, dia efa nisy mpitandro filaminana maromaro, notarihan’ny Kômandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandary avy ao Mananjary, nandeha tany an-toerana. Andrasana araka izany ny ho tohin’ny raharaha.

m.L