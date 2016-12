Basy vita gasy : Nisy orinasa sarona tao Tsiroanomandidy

Orinasa, izay no niantsoan’ny zandary ilay toerana. Feno basy, feno fitaovana fanamboarana an’izany ary feno kojakoja ihany koa. Efa ela no nandavaka ny fisian’io toerana io ny zandary ao Bongolava, raha araka ny fanamarihan’izy ireo. Izay vao tena sarona ny tompon’andraikitra tao amin’ilay orinasa. Tao amin’ny fokontany antsoina hoe Amboasarikely no nisian’ny fisamborana sy fahitàna ilay toerana miafina. Nisy ny basy vita gasy ary nisy kosa ny basy tena izy, asa mety nangalan’izy ireo modely angamba. Ny famotorana izay nataon’ny GAPJ ao an-toerana no hanamarika an’izay. Pistolet automatique 12 (tena izy) ary vita gasy miisa roa; basim-borona mitondra ny marika “simplex” izay efa nokosehina ny laharany. Io farany io dia mbola niaraka tamin’ny fitaovana fanamboarana azy, ny lasitra sy ny karazam-by samihafa. Nahitàna karazam-bala ihany koa (7,62mm) ary izany dia niaraka tamin’ny fitaovana fasiana basy eny am-bozona. Niaiky ilay rangahy fa mivelona amin’ny fanamboarana fitaovam-piadiana. Koa satria mbola miala sasatra ny fitsarana dia hotazomina hatramin’ny fiatombohan’ny janoary ao amin’ny zandary izy alohan’ny hanolorana azy ny fampanoavana.

D.R