Des Foroches à Majunga : Cinq adolescents arrêtés par la police nationale

Cinq jeunes adolescents membres d’un groupe de foroches ont été appréhendés par des éléments des forces de l’ordre à Majunga. Agés de 16 ans environ, ces jeunes se démarquent par la violence dont ils font preuve envers la population. Ce phénomène des Foroches qui est né à Antsiranana et a pris une certaine ampleur commence à gagner la partie ouest de Madagascar. Selon la police nationale à Majunga, un groupe de foroches est composé d’une vingtaine de jeunes, de sexe masculin. Ecumant plusieurs quartiers de Mahajanga, notamment Mahavoky Avaratra et Atsimo, ils sèment la terreur et portent atteinte à la sécurité publique. Armés de couteaux et de sabres, ils peuvent tuer et ils font leur basse besogne aussi bien dans les ruelles que dans le centre ville. Ces jeunes foroches n’hésitent pas à lancer des pierres et à utiliser des armes tranchantes. La violence qu’ils provoquent peut être sanglante et le cycle de représailles qui a lieu n’a pas de fin. Le nombre de victimes de leurs actes augmente de jour en jour.

Kanto R. (Stagiaire)