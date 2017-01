Suicide d’un enseignant français : Thierry s’est pendu au domicile de ses amis

Thierry, un professeur de mathématiques de Mayotte, avait pour amis un couple franco-malgache qu’il fréquentait régulièrement. Ils devraient être ensemble, ce jour-là. Vers 13 heures, ils devaient se retrouver pour déjeuner, mais ce dernier a décliné leur invitation, car il disait être très fatigué. Il a affirmé vouloir les attendre à leur domicile à la Cité Ouvrière Morafeno. De retour chez lui, le couple s’est étonné de trouver la porte close.

La chambre était fermée de l’intérieur et en regardant par la fenêtre, ils ont vu qu’il s’était pendu. Après avoir fracturé la porte, ils l’ont descendu et l’ont allongé par terre. Après avoir essayé de le ramener à la vie, ils n’ont pu que se rendre à l’évidence : leur ami est mort.

Les événements se sont ensuite précipités. La police judiciaire a été prévenue et un médecin est venu constater le décès de Thierry. Le Consulat a été ensuite prévenu. Le responsable a affirmé qu’il n’avait qu’à mettre le corps dans une chambre froide. Les amis du défunt se sont donc occupés des ablutions du défunt. Ils ont prévenu le chef du « fokontany » et les voisins. Les gens du quartier se sont réunis pour effectuer la veillée mortuaire. Le 6 janvier Madame la députée Jociline Maxime est venue et a amené le corps de Thierry au consulat. Mardi 10 janvier, un corbillard de l’ambassade de France d’Antananarivo est venu pour amener la dépouille dans la capitale. Le jeune homme avait 43 ans et il nourrissait le projet de ramener une soixantaine d’ordinateurs qu’il disait vouloir déposer à l’Alliance Française. Il avait l’intention de donner des cours d’informatique. Il semblerait qu’il a connu une déception amoureuse, sa compagne dont il était très amoureux, l’ayant quittée.

Angéline Coutite.