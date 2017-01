Diégo : Fatin-jaza efa potika nariana tao anaty tatatra

Teo akaikin’ny toeram-pampianarana iray no nahitàna ilay razana efa simba. Efa noviravirain’ny alika izany no hitan’ny olona. Tao anaty tatatra, teo amin’ny fokontanin’Ambohimitsinjo, no naheno fofona maimbo ny olona. Rehefa nozohina dia fatin-jazalahikely manodidina ny valo taona eo. Heverina ho novonoina tany an-kafa dia nariana teo amin’ilay toerana ity zazalahy ity. Nitangorona ny olona raha nahita an’izany sady nalahelo noho ny zava-nitranga. Naira-nisalahy nampandre ny mpitandro ny filaminana ary nitady lamba fotsy nanaronana ny razana. Raha ny fijerin’ny mpitsabo izay nijery ifotony dia tokony ho efa telo na efatra andro teo no namoanoana ity zaza ity.

D.R