Anosibe : Tovolahy voalaza fa jiolahy, maty voatifitra

Poa-basy maromaro no re nanakoako teny amin’iny faritra Anosibe iny omaly. Tao anatin’izany, tovolahy iray, voalaza fa jiolahy rain-dahiny no namoy ny ainy, rehefa niantefa teny aminy ny bala. Raha ny vaovao hatrany, omaly tokony ho tamin’ny roa ora sy sasany antoandro teo no nahitanan’ny mponina teny an-toerana efa-dahy milanja fitaovam-piadiana, nihaodihaody teny amin’iny faritra iny, akaikin’ny fivarotam-panafody iray. Fantatra avy hatrany amin’ny fomba fihetsiny fa mpitandro filaminana ireo, eny fa na dia tsy nanao fanamiana aza. Tazana ho nifanenjika tamina tovolahy iray, nitondra sakaosy sy nanao ambonin’ankajo volon-davenona ireto efa-dahy ireto. Tampoka teo dia nirefodrefotra ny basy, nanao tifi-danitra ireo mpitandro filaminana. Hatairana avokoa ny any rehetra izay samy nifitsaka raha vao nandre izany. Ireo nitondra basy kosa, avy hatrany dia nisambotra ilay tovolahy ary nanisy rojovy ny tanany. Nentin’izy ireo tamin’ny fiara, efa niandry tsy lavitra teo ity olona voasambotra ity nony avy eo, ary nizotra nankany amin’iny lalan’i Namontana iny. Feom-basy hafa indray no re taorian’izay. Izay tsy tifi-danitra ho fampitandremana intsony, raha ny fitantaran’ireo mponina fa toa niantefa tamina olona. Ilay tovolahy voasambotra teo aloha teo no indro fa nidaraboka tamin’ny tany, tanaty dobon-drà. Efa tsy nisy aina intsony. Natao anaty fiara ity farany ary nentina avy hatrany teny amin’ny tranom-paty. Ny angom-baovao isan-karazany no nahalalana fa toa hoe jiolahy rain-dahiny, mpanao fanafihana mitam-piadiana efa ela nokarohana ity farany. Toa manamporofo izany tokoa ny fisiana mpitandro filaminana efa-dahy mirongo fitaovam-piadiana, izay efa nitily sy nisambotra azy. Azo heverina araka izany fa mety ho nentina nanoro ireo namany ity farany no nikasa hitsoaka ka tsy maintsy nitifitra ireo mpisambotra, ary dia izao niafara tamin’ny fahafatesany izao. Na izany na tsy izany dia mbola handrasana ny fanazavàn’ireo tompon’andraikitra.

