Ambositra : Recrudescence de l’insécurité, le maire interpelle le pouvoir central

La commune rurale d’Ihadilanana, district d’Ambositra a été, ces derniers temps, victimes de nombreuses attaques des « dahalo » en surnombre, farouchement armés de fusils d’assaut face à une population affaiblie et désemparée.

155 bœufs. Depuis le début de l’année 2017, la commune rurale d’Ihadilanana a été victime de six attaques armées des « dahalo », emportant au total 155 bœufs. Face à cette situation, Ramahandry, maire d’Ihadilanana d’interpeller le pouvoir central face à cette situation dramatique. Dans une lettre adressée aux instances supérieures, le Maire de demander à ce que le poste fixe de la gendarmerie à Ihadilanana et le poste avancé à Malakialina soient réactivés et soient renforcés par des éléments du DAS (Détachement d’Appui à la Sécurité).

Temporaire. On croit savoir pour l’heure, grâce à l’intervention du vice-président de l’Assemblée nationale, le député, Hary Andrianarivo, le commandant de groupement de la gendarmerie d’Ambositra, le lieutenant-colonel Randrianarivelo Anicet a dépêché provisoirement des éléments sur place et ce temporairement.

Reprise. Les habitants craignent donc, qu’après le départ de ces éléments, une reprise des attaques des « dahalo » risque de s’accentuer sur le terrain. Des « dahalo » en surnombre et qui rappelons- le, sont armés de fusils d’assaut et prêts à affronter les forces de l’ordre souvent handicapées par l’insuffisance d’effectifs et de matériels pour pouvoir maîtriser la situation.

Anastase