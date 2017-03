Jirama Toamasina : Efa vonona amin’izay ho vokatry ny rivodoza “Anawo”…

Nampiantso mpanao gazety tao amin’ny birao fiasany ny talem-paritan’ny Jirama Toamasina, Atoa Veloson Leonard, izay nilazany fa “efa vonona amin’izay ho vokatry ny rivodoza Anawo ny Jirama amin’izao fotoana izao”, ireo mpiasa sy ny teknisian’ny Jirama eo ambany fiadidiany. Na ho inona ny vokatry ny rivo-doza eo dia efa misy ny fitaovana sy fomba entin’izy ireo manarina faran’izay haingana izay mety ho fahasimbana hoentin’i Anawo. Nandritra izao fihaonany tamin’ny mpanao gazety izao ihany koa, no nilazan’ny talen’ny Jirama Toamasina fa mety hisy fahatapatapahana ny herinaratra sy ny rano amin’ny fotoana maha-be ny rivotra sy ny orana, ka tsy tokony ho taitra amin’izany ny mpanjifa sy ny vahoaka. Manao ny fomba rehetra tsy hisian’izany anefa ireo teknisian’ny Jirama, ary raha mitranga izany dia ataon’izy ireo faran’izay haingana ny famerenana ny fahatapahana tampoka mety mitranga. Ankoatra izay dia mbola nohamafisin’ny talen’ny Jirama Veloson Leonard fa tsy delestazy ny mety fahatapahan-jiro eto Toamasina, fa olana ara-teknika ihany, satria raha ny herinaratra vokarin’ireo fitaovana misy eto Toamasina izao dia ampy tsara ny mpanjifa sy mbola azo anitarana. Raha ny momba ny rivodoza Anawo kosa dia oram-be mitsitapitapy no entiny eto Toamasina omaly tontolo, tsy mbola nisy ny rivotra be nentiny nanimba zavatra aloha. Araka ny vaovao fantatra dia ny ao Ambatosoa, Mananara avaratra sy Maroantsetra, no tena misy tafio-drivotra omaly tontolo. Ny ao Sainte-Marie sy Soanierana Ivongo ary Fenerivo atsinanana ihany koa dia nisy rivotra somary nahey ihany omaly, saingy ny orana no avy betsaka ka nampiakatra ireo renirano any an-toerana…

Malala Didier