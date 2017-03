La Réunion : Mivonona ny hidina eto amintsika ny mpamonjy voina

Fitaovana efatra taonina eo ho eo ary mpamonjy voina 70. Ireo no efa vonona ao amin’ny nosy rahavavy La Réunion nanomboka, omaly. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondrana fotsiny izy ireo sisa dia hidina eto amin’ny Nosy, izany dia araky ny fivoaran’ny fahavoazana nateraky rivodoza Enawo izay niteraka traboina aman’arivony. Ny ministeran’ny atitany frantsay no nanome baiko nanangonana haingana ireo fitaovana sy ny fampiomanana ireo mpamonjy voina. Misy ao anatin’ireo ny manam-pahaizana amin’ny famonjena olona ao anaty trano rava sy anaty rano. Ilaina ny fahatongavan’ireo mpamonjy voina ireo, satria vao ny antsasaky ny Nosy fotsiny no nandalovan’ny rivodoza, dia efa tafakatra aman’arivony ny olona traboina ary enina ny namoy ny ainy. Mbola nitohy nianatsimo izany ary ahiana mbola ho maro koa ny fahavoazana entiny.

D.R