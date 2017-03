Ankasina : Sekreteram-pokontany hita faty, nifatotra tongotra aman-tànana

Habibiana tsotr’izao. Ramatoa iray no hita faty tao an-tokantranony, tetsy Ankasina, ny sabotsy maraina lasa teo. Nifatotra ny tongotra aman-tànany, ary nisy tampina teo amin’ny vavany. Nahitana dian-java-maranitra teo amin’ny lohany, izay toy ny hoe nadarohana tamin’izay zavatra izay izy. Antony izay heverina ho nahafaty azy. Araka ny fantatra hatrany, dia efa nitana ny anjara andraikitry ny maha sekretera teo anivon’ny fokontany ity vehivavy tokony ho 55 taona ity. Hatreto dia tsy fantatra tanteraka izay anton’ny famonoana araka ny fanazavana azo. Valifaty ? Ny fanadihadian’ireto tompon’andraikitry ny filaminana teny an-toerana mantsy no nahalalana fa tsy nisy na dia iray aza nokasihana ireo entana sarobidy tao an-tranony. Mbola nandeha aza ny fahitalavitra tao aminy tamin’ny fotoana nahitan’ireo fokonolona azy ary mbola teny aminy avokoa ireo firavakany. Marihana fa mipetra-drery ity ramatoa ity, raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Noho izany dia tsy nisy nahalala izay tena zavatra niseho tao an-tranony ny alin’io zoma hifoha sabotsy io. Ny mpiray vodirindrina izay nahita ny tranony mbola tsy misokatra, kanefa efa andro antoandro no mailo ka nandeha niantso ireo tompon’andraikitra. Efa eny am-pelan-tànan’ireo polisy misahana ny heloka bevava moa amin’izao fotoana izao ny raharaha. Ary efa mandeha ny fanadihadiana.

m.L