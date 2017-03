Ambatondrazaka : Trano fandraisam-bahiny roa notafihan’ny jiolahy nitondra « kalach »

Trano fandraisam-bahiny roa teto an-drenivohitr’Ambatondrazaka no notafihan’ireo jiolahy ampolony ny sabotsy 11 Marsa 2017 teo tokony tamin’ny 11 ora alina tany ho any . Mizara ho trano roa lehibe ity fandraisam-bahiny be mpitsidika ity ,ka ny iray aloha no notafihany ka nentin’ireo jiolahy niaraka taminy ny tompon’andraikitra tao izay nidina tany amin’ny trano faharoa izay somary mifanalavitra .Novelesiny tamin’ny famaky ny lohan’ny tompotrano vavy ka naratra mafy ary tamin’ny baramina kosa ny lahy ka tapaka ny tanany .Niditra tao an-trano ireo jiolahy naka ny volabe manodidina ny 2 tapitrisa ariary miampy finday lafo vidy sy ny lamba sarobidy .Araka ny loharanom-baovao dia misy misaron-tava amin’ireny karazana taniravo ireny ireto jiolahy ireto ary mitondra basy kalach sy basim-borona ary famaky sy sabatra ka tsy nisy nahahetsika ny rehetra tao an-trano ary dia narararaotra naka izay tiany ireo jiolahy vao lasa . Mihorohoro araka izany ny mponina eto amin’ny renivohitr’ Ambatondrazaka satria efa toa lasa mitombo hatrany ny fanafihana mitam-piadiana amin’ny tokantrano sy ny trano fandraisam-bahiny ary ny tranom-barotra tato ho ato. Ny zavatra hita aloha dia samy maka mpitandro ny filaminana sy mpiambina sivily hiambina ny tananany ireo mpanambola ,fa ny tsy mahatakatra kosa dia izao voatafika izao,efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana ny raharaha

