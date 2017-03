Trafikan-taova-Sakaraha : Zazalahy iray 8 taona saika hamidy 300 tapitrisa ariary

Roalahy sahabo ho 25 taona eo avy, saika hivarotra zazalahikely iray 8 taona 300 tapitrisa ariary no voasambotry ny fokonolona sy ny zandary tao an-tanànan’ Ankaboka, fokontany Ranotsara, kaominina ambanivohitry Andranolava, any amin’ny distrikan’i Sakaraha, ny alarobia teo. Teo ampitadiavana mpividy mihitsy izy roalahy ireto no tra-tehaka ka tsy afa-niala intsony. Raha ny fantatra dia avy any amin’ny distrikan’ Ankazoabo Atsimo iny ireto jiolahy, ary avy any amin’ny faritra Menabe kosa ilay zaza. Tamin’ny famotorana lalina nataon’ny mpitandro filaminana dia nivaky ireto mpibizina sy mpangala-jaza ireto, fa saika amidy lafo mba hakana taova ilay zazalahy, izay efa domelina ity farany ka tsy tompon’ny tenany intsony. Karohina fatratra i Mahazo lehiben-dahalo. Raha ny nambaran’ireo jiolahy hatrany tamin’ny fanadihadiana nataon’ny Zandary azy ireo, dia efa ho efa-bolana eo ity zaza ity no notazonin’izy ireo mba hitadiavana mpividy, ka izany lehiben-dahalo antsoina hoe : Mahazo izany no voalaza fa lehiben’izy ireo. Karohina fatratra ity Mahazo ity ankehitriny, raha ny loharanom-baovao akaiky ny mpitandro filaminana mandray an-tanana ny raharaha. Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana hatrany, dia ny alahady 12 martsa teo ireto jiolahy roa ireto no tonga tao an-tanànan’ Ankaboka. Nampiahiahy ny mponina efa leom-boan’anana amin’ny firongatry ny asa ratsy ny fihetsik’izy ireo, hoy ny Ben’ny tanànan’ Andranolava Razafimahaleo Barnabé Justin, ka narahi-maso akaiky, ary izao traingo izao.

Eric Manitrisa