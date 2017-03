Raharaha Rehavana Michel : Tsy manaiky ny hampigadrana indray ireo polisy voarohirohy ireo foko maro eto Toliara

Raha ny loharanom-baovao marim-pototra azo, dia ny 23 marsa ho avy izao no hatao indray ny fitsarana an’ ireo polisy miisa 39, voarohirohy tamin’ny raharaha nahafaty ny mpitsara Rehavana Michel, tao Toliara, ny 9 desambra 2011. Manoloana izany, omaly naraina, dia nanao valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety, tao amin’ny hotel Hyppocampo Toliara, ny fianakavian’ ireo polisy voarohirohy sy ny fikambanan’ny foko 18 any an-toerana, izay nilaza tamin’ny fanambarana nataon’izy ireo hoe : “ Izahay ray aman-drenibe eto an-tanàna sy ny fianakavian’ireo polisy voarohirohy tamin’ny raharaha 9 desambra 2011, nampifanolana ny polisy sy ny fitsarana, dia tsy hanaiky intsony ny hampigadrana indray ireo polisy, satria misy amin’ny sasany amin’izy ireo no efa nahavita sazy dimy taona an-tranomaizina, ary tsy manaiky intsony ny hitsarana an’ireo voarohirohy any Antananarivo.” Nanipika Atoa Roberval, mpitondra tenin’ny fikambanana, fa “ mba hisian’ny fitoniana maharitra, dia aoka hatsahatra amin’izay ny fanenjehana azy 39 mianadahy ireo. Ary tokony hahay hifandamina amin’izay ny ao amin’ny ministera roa tonta voakasik’ity raharaha ity “. Omaly naraina talohan’ny valan-dresaka ho an’ny mpampahalala vaovao, dia nisy ny fihaonana teo amin’ny fianakavian’ireo polisy voarohirohy sy Atoa George, loholon’ i Madagasikara sady filohan’ny fikamban-drazana avy amin’ny foko fito misy any amin’ny faritra Atsimo Andrefana, izay tsy azo natrehan’ny mpanao gazety. Nampanantena ity senatora ity, raha ny fanazavana azo, fa hitondra ny hetahetan’ ireto fianakaviana mitaraina any amin’ny fitondrana mahefa manoloana ny fipoiran’ny raharaha izao indray, amin’ny hampitsaharana amin’izay ny fanenjehana an’ireo polisy voarohirohy.

Eric Manitrisa