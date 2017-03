Toamasina II : Mpangalatra taolam-paty miisa 712 enin-dahy saron’ny zandary

Mitohy hatrany ny resaka halatra taolam-paty ao Ambonivato Antetezambaro Toamasina II. Raha ny angom-baovao natao tamin’ireo fianakaviana nanana ny fasana vaky dia tsy latsaky ny an-jatony ny fasana efa vaky any an-toerana hangalaran’ireo jiolahy ny taolan’ireo maty mba hamidy. Ny 11 martsa teo, raha teo am-pitadiavana mpividy ka nitondra santionany ireto andian-jiolahy, dia nahazo vaovao tamin’ireo olona tsara sitra-po nahalala izany ny kaompanian’ny zandary Atsinanana, tamin’ny alalan’ny komandany “chef d’éscadron” Randriamanantena Léon. Nanomboka teo ny fikarohana sy ny fitadiavana ireto jiolahy mpamaky fasana sy mpivarotra taolam-paty ireto. Ny 14 martsa teo dia nahomby ny fikarohana noho ny fiaraha-miasan’ny fokonolona sy ny zandary, ka voasambotry ny fokonolona tao Ambonivato Antetezambaro ny efatra tamin’ireo jiolahy, ny iray faha-5 hafa kosa niezaka nitsoaka ka maty an-drano noho mbola fiakaran’ny rano vokatry ny rivo-doza enawo. Tratra tamin’izany ny taolam-paty miisa 712 natao anaty gony miisa enina, izay taolan-dava avy amin’ny tongotra sy ny tanana avokoa, izay efa voadio sy voasasa tsara. Taty aoriana dia voasambotra ihany koa ny telo raha mbola miezaka ny mandositra ny telo ambiny voalaza fa tena sefo nitarika izao halatra taolam-paty izao. Nambaran-dRandriamanantena Léon moa fa manao ny ezaka rehetra tsy maintsy hanatrarana ireto telo lahy any am-pandosirana ireto izy ireo izao. Raha ny tantaran’ny resaka varotra taolam-paty sy resaka vaky fasana eto anivon’ny faritra atsinanana, dia isany fanta-daza amin’izany i Toamasina II sy ny kaominina Antetezambaro iny, nefa hatramin’izao dia ireo mpivarotra ihany no sarona, fa ireo mpividy izany mahatonga ny fisian’ny halatra hafahafa tahaka izao tsy mbola nisy tratra. Taorian’ny fiakaran’izy ireo fampanoavana sy mpitsara mpanao famotorana dia miandry fitsarana vonjimaika ao Ambalatavahoanagy izy enin-dahy ireto. Nogiazan’ny fitsarana ambenana eo anivon’ny zandary kosa ireto taolan-dava miisa 712 ireto, eo am-piandrasana ireo tompom-pasana manana ny very.

Malala Didier