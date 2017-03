Resaka kolikoly : Kapitenin’ny zandarimaria sy mpiara-miasa aminy iray, nadoboka am-ponja

Zandary roa miasa eny amin’iny faritra Ankazobe iny no nadoboka am-ponja, ny alakamisy alina lasa teo, noho ny resaka kolikoly.

Kapiteny misahana iny faritra iny, ary mpiara-miasa aminy akaiky. Ny alakamisy hariva teo izy ireo no niakatra teny amin’ny « Chaine pénale anti-corruption ( CPAC) ». Taorian’ny fihainon’ireo mpitsara mpanao famotorana azy ireo, dia izao nampidirina am-ponja vonjimaika izao ireto manamboninahitra sy manambonihitra lefitra ireto. Araka ny fantatra dia raharaha tamina resaka fahatratrarana rongony milanja 110kg izao nahavoasaringotra ireto tompon’andraikitra ireto. Mijanona ho tsiambaratelon’ny fanadihadiana anefa izany mahavoakasika azy ireo amina resaka kolikoly izany, raha ny fanazavàna azo. Efa tamin’ny alahady teo no nanomboka ny fanadihadiana azy roalahy ireto, teo anivon’ny Sampana miady amin’ny kolikoly teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nandray an-tanana izany avy hatrany izy ireo, rehefa nahazo vaovao mahakasika ny trangana kolikoly nahavoarohirohy ireto zandary ireto tany amin’iny faritra Ankazobe iny. Natolotra teny anivon’ny Bianco avy eo ny raharaha ary ireto farany no nitondra izany teo anivon’ny CPAC, ary dia izao niafara tamin’ny famonjàna vonjimaika azy ireo izao. Fantatra fa amin’ny 23 aprily ho avy izao, no hiakatra fitsaràna izy ireo, raha tsy misy ny fiovàna.

Mendri-pideràna ! Hentitra tokoa ireo tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny zandarimariam-pirenena raha nilaza, ombieny ombieny fa hanadio ity rafitra ity, ary tsy hilefitra velively amin’ireo zandary mihoa-pefy na iza io na iza, hatrany amin’ny ambany indrindra ka hatramin’ireo manamboninahitra ambony. Na amin’ny inona io na amin’ny inona, indrindra fa ny resaka kolikoly izay isan’ny manimba tanteraka ny endrik’ireto « satro-mainty » ireto, izay voalazan’ny Bianco fa isan’ny ahitàna izany tranga izany be indrindra. Tsy nijanona ho kabary fotsiny ihany anefa fa dia narahin’asa tokoa tamin’ny fananganana ilay Sampana manokana miady amin’ny kolikoly, izay vao nantsangana ny faran’ny taona teo, ary dia izao nahitàm-bokany izao. Ny irarian’ny maro dia mba ny hitohizan’izany hatrany, hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka azy ireo indray. Fa indrindra, mba ho môdely fakan-tahaka ho an’ireo sampan-draharaha hafa, izay efa malaza tanteraka amin’ny resaka kolikoly ihany koa.

m.L