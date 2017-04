Photographe de presse : Un métier dangereux mais passionnant

La photo constitue un élément fondamental dans le journal. Non seulement, elle est l’outil principal d’illustration de l’article, elle véhicule également des informations. Pourtant, cette condition ne sera pas remplie sans les photographes de presse ou reporters photographes qui sont allés sur le terrain. « Ce dernier qui devra faire preuve de patience, de passion et de courage s’il veut avoir de bons résultats, car notre objectif est d’avoir des meilleures photos non seulement répondant aux attentes de nos lecteurs, mais aussi pour faire quelque chose de mieux qui nous distinguent de nos confrères ou scoop », souligne un reporter photographe qui nous a raconté ses expériences dans ce métier.

Il faut avoir du courage car les photographes de presse doivent avoir en tête que dans ce métier il y a toujours des risques à courir. Il ne faut pas oublier que les lecteurs voire le public ne devront pas être mécontents de ce que vous publiez. Ce qui a amené notre interlocuteur à dire : « que dans ce métier, l’un de tes pieds se trouve déjà en prison ». Il arrive souvent que des gens ne veuillent pas être photographiés lors d’un événement quelconque. Tel est le cas des éléments des forces de l’ordre surtout quand ils interviennent dans des manifestations populaires.

«Ce n’est pas la première fois que je me suis trouvé au milieu des deux factions adverses dans une manifestation populaire en pleine confrontation, ou devant des militaires armés», mentionne ce journaliste photographe. Quoi qu’il en soit, il affirme que dans son métier, il se sent toujours à l’aise et satisfait de ses résultats. « C’est ma passion et mon gagne-pain », a-t-il conclu.

T.M.