Itaosy : Andian-jiolahy nanafika tokantrano, 2 tapitrisa ariary very

Sivy lahy raindahiny amin’ny famakiana trano indray, no ravan’ny pôlisy eny amin’iny faritra Itaosy iny, ny voalohan’ny volana aprily lasa teo. Misy mihitsy aza ny taratasim-pokonolona manondro ireto andian-jiolahy ireto ho tompon’antoka tamin’ireo fahavakiana trano maromaro teny amin’iny faritra Itaosy iny : Antsahamasina, Ambodifasina, Ambohiparaky, Ambodifasika. « Ny 28 hifoha 29 martsa tamin’ny 11 ora sy 30 mn alina lasa teo teny Atsahamasina. Nisy tokantrano iray notafihan’andian-jiolahy maromaro. Very tamin’izany ny zavatra mitentina 2400000Ariary. Io fotoana voalaza io ihany, nisy tokantrano hafa ihany koa voatafika ka tratra am-bodiomby teo am-panapitsohana trano ny iray tamin’ireo olon-dratsy » hoy ny vaovao. Ity tratra ity nony avy teo no nanoro ireo namany efa mpiaraka aminy rehefa mandeha mamaky trano izy ireo. « Ny fomba fiasan’izy ireo dia tsy mitondra basy fa antsy no entina ary miditra an-keriny ao an-tranon’olona miaraka amin’ny fandrahonana » raha ny fanazavana hatrany. Omaly ihany moa izy sivy lahy ireto dia efa natolotra ny Fampanoavana, Anosy.

m.L