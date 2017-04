TV par satellite : Mauvais management dénoncé par les employés

Des gens sous couverts d’anonymat, une partie du personnel auprès d’une société télévisuelle par satellite dont le siège se trouve dans la capitale, témoignent via des mails à large diffusion dont les médias faisaient partie de la liste des destinataires. Dans le document, ces témoins se disent victimes d’une forme de licenciement sur base d’abus d’autorité et à caractères discriminatoires. « Une série noire de démissions déguisées sous forme de licenciements abusifs a été constatée depuis l’arrivée du manager, soit en forçant individuellement les susceptibles victimes de céder aux lourdes pressions imposées par la responsable suscitée, soit un départ en catimini au gré du mauvais manager sans aucunes remarques ni observations de nature professionnelle » a-t-on tiré du communiqué. Ils ajoutent que des promesses d’embauche non respectées, des pratiques contradictoires au code du travail, une mesure non équitable ressentie par les distributeurs agréés avec un impact néfaste sur leur rentabilité figurent aussi parmi ce qu’ils déplorent. Autrement dit, le caractère diktat du manager est indiqué par une partie du personnel concernée comme étant la raison de cette série noire de démissions auprès de cette société de location de chaînes internationales. Via le même communiqué à très large diffusion, les concernés disent qu’ils vont saisir le gouvernement prochainement, si ce qu’ils qualifient de cauchemar continue.

