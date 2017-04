SMM sur l’affaire Claudine : « Irrégularité totale », persiste Fanny Ernaivo

L’évasion de l’année ! C’est en ces termes que la Présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar a qualifié l’évacuation sanitaire de la femme d’affaires Claudine Razaimamonjy. « Comme on parle d’évasion, il y a donc une irrégularité et ainsi toute cette opération s’est faite dans une irrégularité totale. Dans ce sens, le séjour de la concernée – une détenue évadée selon ses dires – à Maurice est aussi en situation irrégulière », a-t-elle expliqué. La présidente du SMM avance par ailleurs qu’avec la coopération judiciaire entre les deux Etats, notre pays est en mesure de demander l’extradition de la personne concernée. Outre le fait que le SMM a déjà saisi la justice pour une ouverture d’enquête sur les auteurs et les complices de l’évasion de Claudine Razaimamonjy, le même syndicat appelle les autorités del’Etat à procéder à cette demande d’extradition. Cette affaire a visiblement déstabilisé tout un système. Du parquet au parquet général, de l’administration pénitentiaire à la police des frontières, du ministère de l’intérieur au ministère de la Santé, les avis restent toujours divisés. Quelques jours après le départ de Claudine à l’île Maurice, chaque responsable concerné par la décision de l’éva(sion) sanitaire essaye de sauver sa peau.

D.R