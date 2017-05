Kidnapping d’Yanish Ismaël : Huit personnes interpellées sur les voitures utilisées

Poursuivant l’enquête sur le kidnapping d’Yanish Ismaël, perpétré dimanche à Ankadikely-Ilafy, la brigade criminelle (BC) de la police nationale à Anosy s’attèle depuis hier à l’interrogatoire sur l’origine de la 4×4 de marque Mazda qui a été utilisée par les ravisseurs dans cet acte. Selon les informations émanant de la police, l’enquête porte actuellement sur deux voitures : la Mazda sus-mentionnée et une Renault Express. Remontant leur investigation à partir de l’identification des personnes à qui sont immatriculées ces voitures, les limiers de la police sont tombés sur des vendeurs de voiture d’occasion. L’enquête a révélé que la Mazda a déjà été vendue cinq fois et trois pour la Renault Express. Ce qui fait que la première est déjà passée par cinq personnes différentes et trois pour la seconde. En effet, ces huit personnes sont toutes interpellées pour le besoin de l’enquête.

Ainsi, le dénouement de cette affaire se complique du jour au lendemain d’autant plus que selon les informations, les proches de la victime n’ont jamais manifesté sa disposition à collaborer avec les forces de l’ordre.

T.M.