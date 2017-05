Exportation de femmes au Koweit : Deux passeurs pris en flagrant délit

Arrêtés ce mercredi 24 mai pour tentative d’exportation de femmes au Koweit, deux hommes ont été déférés au Parquet du Tribunal de première instance Anosy, hier. Des éléments du service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires (SCESLF) les ont surpris avec deux femmes dans la cour du bureau de passeports Anosy. Selon les informations, ils sont venus pour les formalités concernant les passeports de ces deux femmes. Six copies d’acte de naissance, quatre certificats de résidence, trois photocopies de CIN, et deux certificats de visite médicale ont été saisis sur eux. L’enquête a révélé qu’en échange de leur service, chaque candidate doit payer 1 400 000 ariary à ces deux individus. Et cela depuis l’hébergement dans la Capitale jusqu’à l’expédition au Koweit.

