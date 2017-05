Ankadindramamy : Nifanenjehana ilay mpamily mamo nanitsaka olona roa

Tsy namelan’ny zandary raha tsy voasambotra ilay mpamily nahavanon-doza izay nitondra Land Rover. Teo Ambohimangakely PK 6+400 no nanomboka ny fifanenjehana ka teny Ankadindramamy vao voasambotra ilay lehilahy 33 taona izay saika hihazo ny fonenany eny Ankadivato raha ny fihevitry ny mpitandro ny filaminana. Mamo izy ary nanitsaka olona roa 18 sy 22 taona ary tsy vitan’izany aza fa mbola nandona fiaran’olona nipetraka antsisin-dàlana koa. Tsy nijanona izy rehefa nitranga ny loza fa kosa nanohy ny diany ary mainka aza nirifitra. Nisy nampandre ny zandary ary niezaka nanao ny fanarahana ilay fiara. Teo amin’ny mifanandrify ny hotely Ravinala no sarona ilay fiara nitsoaka. Nosamborina avy hatrany ny mpamily ary nentina teny amin’ny poste avancé etsy Soamanandrariny. Koa satria anefa teny Ambohimangakely no nitrangan’ny loza dia nentina tamin’ny birao miandraikitra iny faritra iny ny tenany. Nafindra tao amin’ny biraon’ny zandary Soamanandrariny ary natomboka avy hatrany ny fitazomana sy fanadihadiana azy. Ny harivan’ny zoma no nisehoan’ny lozam-pifamoivoizana noho ny hamamoana. Nentina teny amin’ny Hjra sy Befelatanana ireo naratra. Mbola noho ny hamamoana ihany koa no nahatonga ny lozam-pifamoivoizana iray hafa teny Mahitsy, eo amin’ny tetezana izay fividianan’ny olona saribao. Fiara Renault 5 iray izay nentin’ny lehilahy 47 taona no nandona olona iray. Tapaka ny tongotra roa an’ny voadona ary vaky tanteraka ny lohany. Nentina tao amin’ny hopitaly ao Bejofo ny naratra mba ho fanavotana ny ainy ary notazomina ao amin’ny borigady Mahitsy kosa ny nahavanon-doza. Mbola ny zoma alina ihany koa no nitrangan’izany. Mbola lozam-pifamoivoizana iray hafa ihany koa no nitranga tetsy amin’ny fikaran’i Tsimbazaza mihazo an’Ankadilalana omaly. Io indray dia fiara Peugeot 206 no nandona andrin-jiro izay noho ny hamafisan’ny fifandonana dia nianjera. Potika tanteraka ilay fiara kely miloko mena ary naratra mafy ny mpamily azy. Ny pôlisy misahana ny fanadihadiana momba ny lozam-pifamoivoizana (BAC) no nanazava fa tokony ho tamin’ny dimy ora no nitranga ny loza saingy mbola tsy fantatra mazava kosa izay tena antony. Nohamafisin’io loharanom-baovao io kosa fa tena voa mafy ny saofera. Marobe arak’izany ny lozam-pifamoivoizana nitranga teto an-drenivohitra sy ny manodidina azy ary ny tena nitarika izany dia hamamoana no betsaka.

D.R