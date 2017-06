Métier hors du commun : Géomètre Expert

Près de 50% des dossiers à juger auprès des Tribunaux malgaches sont tous des litiges fonciers. Ce fait explique que l’administration foncière figure parmi les services les plus délicats dans la vie publique. Ainsi, les Géomètres Experts en tant que premiers responsables dans la délimitation d’un terrain à attribuer à une personne physique ou morale, y tiennent un rôle important. C’est pourquoi, l’exercice de ce métier requiert des formations particulières. Pour devenir Géomètre Expert, il faut avoir un diplôme d’Ingéniorat en topographie délivré par l’Ecole Polytechnique puis effectuer un stage pratique du métier dans un cabinet de Géomètre Expert et enfin prêter serment devant la Cour d’Appel. Il doit être assermenté car son métier a besoin de l’honnêteté et de l’éthique à préserver, explique un responsable auprès du bureau de l’Ordre national des Géomètres Experts de Madagascar (OGEM). D’après lui, le moindre laissez-aller dans l’exercice de ce métier peut générer des dégâts irréparables. Parmi le laissez-aller, il prend l’exemple du non-respect de la « Tolérance millimètre et près (13 cm sur le terrain) » quand on fait une levée topographique. Pourtant, il tient à souligner que ce problème ne doit pas se produire si les conditions sont remplies. Telles sont la convocation de tous les propriétaires des terrains jouxtant le domaine à délimiter d’une part, et la tenue d’un cadastre de base relevant du service des domaines, d’autre part. Le non-observation de ces conditions expose les géomètres au risque de poursuite judiciaire dont les sanctions sont le paiement d’amendes et la radiation de la personne incriminée de la liste des professionnels. Mais, le Tribunal n’est pas forcement inévitable grâce à la priorisation de l’esprit du Fihavanana Malagasy dans l’exercice de ce métier. En cas de litige, l’OGEM intervient toujours et en premier lieu à travers la convocation des deux ou trois Géomètres en conflit pour revérifier ensemble la relevée topographique objet de controverse afin de trouver un consensus pour publier un nouveau cadastre.

T.M.