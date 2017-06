Anosibe : Rava ny tambajotra mpangalatra môtô

Afaka hiaina kely indray aloha hatreto ireo mpitondra kodiaran-droa. Tambajotra mpangalatra môtô iray indray mantsy no ravan’ny pôlisy omaly teny Anosibe. Olona roa no voasambotra tamin’izany, ary mbola hita tao aminy ny môtô miisa enina izay efa teo an-dalam-piovàna. Fivarotana kojakojana ilaina amin’ny môtô no mody entin’izy ireo manafina ny asa ratsiny. Miova tanteraka io kodiaran-droa ireo rehefa azon’izy ireo, mba tsy hamantaran’ny tompony azy intsony. Irony karazana môtô « cross » irony no tena angadin’izy ireo raha ny hita teny an-toerana. Nanaovan’ireo pôlisy avy etsy Tsaralalàna bemidina sy sarika am-pandriana tao an-tokantranony ireto olona ireto omaly tokony ho tamin’ny dimy ora maraina tany ho any. Efa nisy mantsy ny fanaraha-maso azy ireto, ary vao mainka nanamafy ny ahiahin’ireto mpitandro filaminana ireto ny fisiana porofo iray izay tsy azo’ireo olon-dratsy nolavina. Ny iray tamin’ireo môtô nangalariny teny amin’iny faritra Ambatolampy Tsimahafotsy iny mantsy dia nisy « gps ». Rehefa natao ny fanarahan-dia tamin’ny alalan’izany fitaovana izany dia hita fa nijanona tokoa tamina toerana iray teny Anosibe ilay izy. Tamin’ny fotoana nahatongavan’ireo mpitandro filaminana niaraka tamin’ireo tompon’andraikitry ny fokontany teny an-toerana dia saika mbola handà ny asa ratsy nataony izy ireo. Nampangain’ireo môtô enina sy ireo kojakoja maro samihafa tao an-tranony anefa izy ireo ka dia noraisim-potsiny. Efa mandeha ny famotorana azy ireo sy ny fitadiavana izao namany mety ho mpiray tsikombakomba amin’izy ireo. Ary hatolotra ny Fampanoavana tsy ho ela ny raharaha.

m.L